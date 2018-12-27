Lionel Messi: Guardiola ile yeniden çalışmak isterim

Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi, İspanyol basının önde gelen gazetelerinden Marca'ya özel bir röportaj verdi.

Lionel Messi, futbolun kendisi için çok önemli olduğunu söylerken hayata bakış açısını ''Futbola aşığım ama aile her şeyden önce gelir'' sözleriyle dile getirdi.

''ADAYLARI DUYUNCA REKABET EDEMEYECEĞİMİ BİLİYORDUM''

Real Madrid'de oynadığı dönem Cristiano Ronaldo ile yaşadığı rekabetle ilgili konuşan Messi ''Cristiano ile rekabetimiz taraftarlar için çok önemli ve güzeldi'' dedi.

Ballon d'Or hakkındaki soruuyu da yanıtlayan Messi ''Ballon d'Or adaylarını duyduğumda bu yıl onlarla rekabet edemeyeceğimi biliyordum'' ifadelerini kullandı.

''OĞULLARIM BENİ ELEŞTİRİYOR''

Oğullarım Mateo ve Thiago, futbolu çok seviyorlar. Thiago biraz daha iyi anlıyor çünkü daha büyük. Her maç sonu konuşuyoruz. Bazen beni eleştiriyor. Ben de Barcelona'nın neden kaybettiğini açıklamaya çalışıyorum. Kaybettiğimizde eskiden evde hiç konuşmuyorduk ama çok soru soruylar. Benim de cevap vermem gerekiyor.

''GUARDIOLA İLE ÇALIŞMAK İSTERİM''

Manchester City'i çalıştıran eski teknik direktörü Pep Guardiola hakkında da konuşan Messi, ''Çok zor olsa da Guardiola ile tekrar çalışmak isterim. Dünyadaki en iyi teknik direktörlerden birisi.'' dedi.

''İKİSİ DE ÇOK İYİ FUTBOLCU''

Barcelona'nın transfer listesinde bulunan Ajax'ın iki genç oyuncusu Matthijs de Ligt ve Frenkie de Jong'u değerlendiren süper yıldız, ''Bizimkine çok benzeyen bir alt yapıdan çıktılar. Bizim gibi oynuyorlar ve ikisi de çok iyi futbolcu. Andres Iniesta'yı çok özlüyorum. Hem saha içinde hem de saha dışında çok özlüyorum. Yıllarca birlikte çok şey paylaştık. Şimdi onun burada olmaması biraz ilginç.'' diye konuştu.

(Sporx)