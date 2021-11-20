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Spor

Lionel Messi ilk golünü attı, PSG kazandı

Paris Saint Germain, Fransa Ligue 1'in 14. haftasında Nantes'i 3-1 mağlup etti. Yıldız oyuncu Lionel Messi, Ligue 1'de 6. maçında ilk golünü attı.

AA20 Kasım 2021 Cumartesi 23:09 - Güncelleme: 20 Kasım 2021 Cumartesi 23:09
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Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) lider PSG, sahasında Nantes'ı 3-1 yendi.

Ligue 1'in 14. haftasında Nantes'ı ağırlayan PSG, 2. dakikada Kylian Mbappe, 81. dakikada kendi kalesine Dennis Appiah ve 87. dakikada Lionel Messi'nin golleriyle galip geldi. Nantes'ın golünü 76. dakikada Randal Kolo Muani kaydetti.

Ev sahibi ekibin kalecisi Keylor Navas, 65. dakikada direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Bu arada PSG'nin Arjantinli yıldızı Lionel Messi, Ligue 1'de çıktığı 6. karşılaşmada ilk golünü attı.

Ligde 37 puana ulaşan PSG, liderliğini sürdürdü. Üç haftadır galip gelemeyen Nantes, 18 puanda kaldı.

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