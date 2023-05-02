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Spor

Lionel Messi kadro dışı kaldı

PSG, kulübün izni dışında Suudi Arabistan'a giden Lionel Messi'yi 2 hafta kadro dışı bıraktı.

2 Mayıs 2023 Salı 22:27 - Güncelleme:
Lionel Messi kadro dışı kaldı
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Paris Saint-Germain, yıldız futbolcusu Lionel Messi ile ilgili flaş bir karara imza attı.

RMC Sport'ta yer alan habere göre, kulüp yönetiminin, Messi'nin Suudi Arabistan'a yaptığı ziyaretten bir hayli rahatsız olduğu belirtildi. Bu nedenle kulübün Arjantinli yıldızı 2 hafta kadro dışı bıraktığı aktarıldı.

Messi'nin bu süre içerisinde takımla birlikte antrenman yapmayacağı ve haftalık maaşını da alamayacağı ifade edildi.

PSG ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek ve adı başta eski takımı Barcelona olmak üzere birçok takımla anılan Messi'nin, Fransız ekibinin bu kararı sonrası yapacağı hamle büyük bir merak konusu oldu.

Paris Saint-Germain forması altında bu sezon 37 maçta sahaya çıkan Arjantinli süper star, 20 gol attı ve 19 asist yaptı.

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