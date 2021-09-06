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Spor

Lionel Messi mi, Cristiano Ronaldo mu? Habib Nurmagomedov cevapladı

Eski MMA dövüşçüsü Habib Nurmagomedov, Messi ve Cristiano Ronaldo'nun yetenek açısından eşit olabileceğini düşünürken, Portekizli futbolcunun karizma açısından üstün olduğunu savundu.

star.com.tr6 Eylül 2021 Pazartesi 14:41 - Güncelleme: 6 Eylül 2021 Pazartesi 14:41
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Emekli karma dövüş sporcusu ve eski UFC hafif sıklet şampiyonu Habib Nurmagomedov, Portekizli futbol dehası Cristiano Ronaldo ve Arjantinli futbol efsanesi Lionel Messi hakkında, 'kimin daha iyi futbolcu olabileceğine' dair fikrini açıkladı.

Nurmagomedov, Sport24 medya kuruluşu ile yaptığı röportajda, Messi gerçekten iyi olsa da Ronaldo'nun daha iyi olduğunu düşündüğünü söyledi.

Habib, "Messi de gerçekten iyi oynuyor, tarihin en iyi futbolcularından biri. Ancak, yetenekler açısından eşit olsalar da, Cristiano karizma açısından daha güçlü." dedi.

Futbol kariyerine 2006'da başlayan ve 2009'da ilk UEFA Şampiyonlar Ligi zaferini elde eden Messi'nin 12 yıldır "zirvede" olduğunu, CR7'nin ise 17 yıldır "zirvede" olduğunu savundu.

Nurmagomedov, "2004'te UEFA avro finallerindeydi ve şimdi 2021'de hala gol atıyor. Kişisel görüşüm, Cristiano çok daha karizmatik.'

star.com.tr

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