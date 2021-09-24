Lionel Messi, Montpellier maçında da yok

AA 24 Eylül 2021 Cuma 16:12 - Güncelleme: 24 Eylül 2021 Cuma 16:12

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden PSG'de forma giyen Arjantinli yıldız Lionel Messi, sakatlığı nedeniyle takımının Montpellier ile yarın oynayacağı lig maçında da görev alamayacak.

Kulüpten yapılan açıklamada, tedavisine devam edilen 34 yaşındaki oyuncunun bugün düz koşulara başladığı ve yarınki Montpellier maçında forma giyemeyeceği belirtildi.

Sezon başında Barcelona'dan ayrılarak PSG ile anlaşan Messi, takımının hafta içi Metz ile oynadığı lig maçının ardından sakatlığı nedeniyle ikinci kez üst üste sahada yer alamayacak.

Arjantinli futbolcu, son olarak PSG ile Olympique Lyon arasındaki 6. hafta maçında forma giyerken, mücadelenin 76. dakikasında oyundan çıkarılmıştı.