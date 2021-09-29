29 Eylül 2021 Çarşamba 00:07 - Güncelleme: 29 Eylül 2021 Çarşamba 00:08

Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nun 2. hafta mücadelesinde erken final tadında bir karşılaşma oynandı. Parc des Princes'teki karşılaşmada PSG, Manchester City ile karşı karşıya geldi. Büyük bir heyecana sahne olan maçı Fransız ekibi 2-0'lık skorla kazandı.

PSG, maçın henüz 8. dakikasında Gueye'nin attığı golle üstünlüğü yakalarken, bu dakikadan sonra birçok pozisyon bulan Manchester City bir türlü bitirici vuruşu yapamadı. Ev sahibinde 74. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Lionel Messi, yeni takımında ilk golünü atarken, takımını rahatlatan isim de oldu.

Lionel Messi, Şampiyonlar Ligi kariyerindeki 126. golünü atarken, 21. kez bir İngiliz ekibinin ağlarını sarstı. Öte yandan Pep Guardiola'nın çalıştırdığı takımlara Şampiyonlar Ligi'nde en fazla gol atan oyuncu olan Lionel Messi, gol sayısını 7'ye yükseltti.

İlk haftada Club Brugge deplasmanında 1-1'lik skor alan PSG, bu galibiyetle puanını 4 yaptı. Açılış haftasında RB Leipzig karşısında 6-3'lük ezici bir galibiyet alan Manchester City ise 3 puanda kaldı.

Grubun 3. hafta mücadelesinde PSG, evinde RB Leipzig ile karşılaşacakken, Manchester City ise Club Brugge deplasmanına gidecek.