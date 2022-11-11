Lionel Messi, rekor peşinde! Lothar Matthaeus'u geçmek istiyor...

Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Alman Lothar Matthaeus'a ait turnuva tarihinin en çok maç oynama rekorunu kırmaya çalışacak.
Messi, Arjantin'in Katar'da yarı finale çıkması halinde tüm karşılaşmalarda görev alırsa Dünya Kupası'nda en çok maç oynayan futbolcu rekorunun yeni sahibi olacak.
Şu ana kadar 4 Dünya Kupası'nda 19 karşılaşmaya çıkan Messi, Arjantin ile yarı final görmesi durumunda Matthaeus'un rekorunu egale edecek. Messi, takımıyla oynayacağı olası bir final veya üçüncülük maçıyla da rekoru uzun süredir elinde tutan Alman futbolcuyu geride bırakacak.
Matthaeus, Dünya Kupası'nda 25 kez forma giyerek ulaşılması zor bir rekora imza attı. Listede Alman futbolcu Miroslav Klose, 24 maçla ikinci, İtalyan savunma oyuncusu Paolo Maldini, 23 maçla üçüncü sırada yer aldı.
Arjantin'in ve futbol dünyasının efsane ismi Diego Armando Maradona, Polonyalı Wladislaw Zmuda ve Alman Uwe Seeler 21'er maçla, Matthaeus, Klose ve Maldini'yi izledi.
1930 Uruguay'dan 2022 Katar'a dek yapılan 21 Dünya Kupası boyunca en çok forma giyen oyuncular şöyle sıralandı:
Oyuncu
Ülkesi
Maç
Lothar Matthaeus
Almanya
25
Miroslav Klose
Almanya
24
Paolo Maldini
İtalya
23
Diego Maradona
Arjantin
21
Uwe Seeler
Almanya
21
Wladyslaw Zmuda
Polonya
21
Cafu
Brezilya
20
Grezgorz Lato
Polonya
20
Javier Mascherano
Arjantin
20
Philipp Lahm
Almanya
20
Bastian Schweinsteiger
Almanya
20
Rafael Marquez
Meksika
19
Ronaldo
Brezilya
19
Wolfgang Overath
Almanya
19
Karl-Heinz Rummenigge
Almanya
19
Berti Vogts
Almanya
19
Per Mertesacker
Almanya
19
Lionel Messi
Arjantin
19
- 4 futbolcu 5'er kez Dünya Kupası'na katıldı
Dünya Kupası'nda en çok forma giyen futbolcu Lothar Matthaeus, en çok Dünya Kupası'na katılan oyuncular sıralamasında da İtalyan Gianluigi Buffon, Meksikalı Antonio Carbajal ve Rafael Marquez ile ilk sırada bulunuyor.
Dört futbolcu da 5'er kez Dünya Kupası'na katıldı. Diğer oyunculardan farklı olarak Buffon, 1998'deki turnuvada İtalya Milli Takımı'nın kadrosunda yer alsa da forma şansı bulamadı.
Brezilyalı Pele ve Arjantinli Maradona ise 4'er Dünya Kupası'nda görev yaptı.
Dünya Kupası'na en çok katılan futbolculardan bazıları şunlar: