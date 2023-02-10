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Spor

Lionel Messi'de depremzedeler için yardımda bulunuyor

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve çevre illerde büyük yıkıma yol açan deprem için birçok isim yardımda bulunurken Lionel Messi'nin de yardımda bulunacağı açıklandı.

10 Şubat 2023 Cuma 15:05 - Güncelleme:
Lionel Messi'de depremzedeler için yardımda bulunuyor
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Merih Demiral, başlattığı kampanyayla birlikte 5 milyon lira değerinde yardım topladı.

Kariyerini İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta'da sürdüren Merih Demiral, sosyal medya hesabı üzerinden Ronaldo, Dybala ve Bonucci'in formalarının satışıyla Ahbap Derneği'ne bağış yaptı.

Milli oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Lionel Messi'nin de imzalı formasıyla kampanyaya destek olacağını açıkladı.

Merih Demiral, Arjantinli yıldızın kampanyaya katıldığı şu sözlerle duyurdu:

"Sırada Lionel Messi var; Leo'nun maçta giyip imzaladığı formasını açık artırmayla satıyoruz!"

Açık artırmayla satılacak olan formanın müzayedesinden elde edilecek olan gelir Ahbap Derneği'ne bağışlanacak.

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