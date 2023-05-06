Lionel Messi'den Barcelona dövmesi! Dönüyor mu?

Kulüpten izinsiz bir şekilde Suudi Arabistan'a gittiği için PSG'de kadro dışı bırakılan Lionel Messi artık yol ayrımında... Fransız ekibiyle Arjantinli süperstar arasındaki ipler kopma noktasına gelirken yıldız oyuncunun yaptırdığı yeni dövme dikkat çekti, transfer iddialarını güçlendirdi.

PSG'de Lionel Messi dönemi kapanıyor... 2021'de Barcelona'dan ayrıldıktan sonra PSG'ye transfer olan yıldız oyuncu, Fransa'da beklentileri karşılayamadı. Arjantinli süperstarın transferi sonrasında Paris temsilcisi artık Şampiyonlar Ligi zaferini hayal etse de Messi'li iki sezonda da son 16'nın ötesini göremedi. Sezon sonunda PSG ile sözleşmesi bitecek olan Lionel Messi için taraftarın da sabrı tükenirken yıldız oyuncuya protestolar başlamıştı.

Lionel Messiden olay dövme Transfer iddiaları güçlendi...

Uzun süredir transferde ismi eski takımı Barcelona ve ezeli rakibi Cristiano Ronaldo'nun gittiği Suudi Arabistan'dan Al Hilal ile anılan başarılı futbolcu için yolun sonuna gelindi. Son olarak izin almadan 'Turizm elçisi' olarak Suudi Arabistan'a seyahat eden ve burada Al Hilal yöneticileriyle transfer görüşmesi yaptığı iddia edilen Lionel Messi, PSG yönetimi tarafından iki hafta süreyle kadro dışı bırakıldı.

Suudi ekibinden yıllık 400 milyon Euro'luk dudak uçuklatan bir teklif aldığı söylenen 35 yaşındaki oyuncu kadro dışı kararı sonrasında sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı. Messi, "Her zaman olduğu gibi, maçtan bir gün sonra da izinli olacağımızı düşünmüştüm. Suudi Arabistan gezisini organize ettim ve iptal edemedim. Takım arkadaşlarımdan özür diliyorum ve kulübün hakkımda vereceği kararı bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Bu gelişmelerle birlikte tecrübeli oyuncunun yeni yaptırdığı dövme ortaya çıktı ve ardından transfer dedikoduları iyice alevlenmeye başladı. Arabistan gezisi sırasında çekilen görüntülerde Messi'nin Barcelona amblemini ayağına kazıması büyük yankı uyandırdı. Arjantinli süperstarın daha önce fark edilemeyen bu dövmesi, gelecek sezon Barça'ya geri döneceği iddialarını güçlendirdi.