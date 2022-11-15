Lionel Messi'den büyük itiraf! Keyfini çıkaramadığım için pişmanım

Arjantin ile Dünya Kupası'na hazırlanan Lionel Messi, Barcelona dönemi ve çocukluk zamanları hakkında açıklamalarda bulundu.

Barcelona'daki Guardiola dönemi hakkında konuşan Arjantinli süper yıldız; "Pep'in Barcelona dönemi olağanüstüydü. Özel bir jenerasyon yakaladı. O zamanların keyfini daha fazla çıkarmadığım için pişmanım." sözlerini sarf etti.

O EN İYİSİ

Arjantinli süper yıldız; "Her şeyi çok kolay ve doğal yapıyorduk. Ne yaptığımızı bile kavrayamadık. Zamanın geçmesiyle bunun ne kadar eşsiz olduğunu anladım. O, hiç şüphesiz ki en iyisi. Maçlara hazırlanma şekli, oyunu görme şekli ve sizinle iletişimi başkaydı." açıklamasında bulundu.

Messi sözlerinin devamında; "Okulda tembeldim, benim için okul her zaman zordu. Futbol ile cezalandırıldım, bu beni okulda başarılı olmaya zorladı ve okulda başarılı oldum." dedi.