İSTANBUL 14°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Kasım 2022 Çarşamba / 22 RebiülAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6097
  • EURO
    19,2938
  • ALTIN
    1064.42
  • BIST100
    4657
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Lionel Messi'den büyük itiraf! Keyfini çıkaramadığım için pişmanım
Spor

Lionel Messi'den büyük itiraf! Keyfini çıkaramadığım için pişmanım

Barcelona ile yaşadığı sayısız başarı ile futbol kamuoyu tarafından dünyanın en iyi futbolcusu olarak nitelendirilen Lionel Messi, Pep Guardiola döenmi ile alakalı önemli açıklamalarda bulundu. 'Pep'in Barcelona dönemi olağanüstüydü. Özel bir jenerasyon yakaladı. O zamanların keyfini daha fazla çıkarmadığım için pişmanım.' dedi.

NTV Spor15 Kasım 2022 Salı 15:25 - Güncelleme:
Lionel Messi'den büyük itiraf! Keyfini çıkaramadığım için pişmanım
ABONE OL

Arjantin ile Dünya Kupası'na hazırlanan Lionel Messi, Barcelona dönemi ve çocukluk zamanları hakkında açıklamalarda bulundu.

Barcelona'daki Guardiola dönemi hakkında konuşan Arjantinli süper yıldız; "Pep'in Barcelona dönemi olağanüstüydü. Özel bir jenerasyon yakaladı. O zamanların keyfini daha fazla çıkarmadığım için pişmanım." sözlerini sarf etti.

O EN İYİSİ

Arjantinli süper yıldız; "Her şeyi çok kolay ve doğal yapıyorduk. Ne yaptığımızı bile kavrayamadık. Zamanın geçmesiyle bunun ne kadar eşsiz olduğunu anladım. O, hiç şüphesiz ki en iyisi. Maçlara hazırlanma şekli, oyunu görme şekli ve sizinle iletişimi başkaydı." açıklamasında bulundu.

Messi sözlerinin devamında; "Okulda tembeldim, benim için okul her zaman zordu. Futbol ile cezalandırıldım, bu beni okulda başarılı olmaya zorladı ve okulda başarılı oldum." dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.