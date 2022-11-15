Lionel Messi'den Dünya Kupası açıklaması: Adım adım düşünmeliyiz

Arjantin Milli Takımı ile Dünya Kupası'na hazırlanan Lionel Messi, özel bir röportaj verdi.

İşte yıldız futbolcunun sözleri...

"MÜTHİŞ BİR TEKNİK DİREKTÖR"

"Lionel Scaloni'nin (Arjantin Milli Takımı Teknik Direktörü) her zaman çok özel bir kişiliği vardı. Müthiş bir teknik direktör. Sahip olduğu en iyi şey iletişim ve takımı nasıl yönettiği. Milli Takım için en iyisi olacağını düşündüğü oyuncuları seçti. Kendisi ikna oldu ve söylenen diğer şeylere bakmıyor. Oyunculara davranış şekli, takımı bugünkü haline getirdi."

"BREZİLYA'DAN BERİ ÇOK GÜZEL"

"Yaşımdan dolayı bir şeylerden daha farklı türde şekilde keyif almayı öğrendim. Bugün PSG'de ve milli takımda günden güne her şeyden daha fazla keyif alıyorum. Brezilya'daki Copa America'dan bu yana çok güzel bir milli takım var."

"HAKSIZ YERE ELEŞTİRDİLER"

"2021'de Brezilya'daki Copa America'yı kaybetseydik beni daha çok eleştirirlerdi. Şimdi basın ve halk kazanmaya ya da kaybetmeye bakmıyor. 2014 Dünya Kupası'nda finalde kaybettik ve bizi haksız yere çok eleştirdiler."

"KATAR'DA ADIM ADIM DÜŞÜNMELİYİZ"

(Dünya Kupası'nda favorileri) "Avrupa takımlarına karşı fazla oynamadık. Onlar da Güney Amerika takımlarına karşı oynamaktan hoşlanmıyor. Güney Amerika takımlarına karşı oynamak zor. Dünya Kupası'na iyi bir zamanda geldik. Şampiyon olacağımıza inanarak, insanların yaşadığı çılgınlığa düşemeyiz. Adım adım düşünmeliyiz."

"OLAĞANÜSTÜ BİR DÖNEMDİ"

(Barcelona'da Pep Guardiola ile yaşadığı dönem) "Olağanüstü bir zamandı. Eşsiz oyunculardan oluşan bir nesildi. Rakip kim olursa olsuni, kazanacağımızı bilmek etkileyiciydi. Acı yenilgilerimiz oldu ama güvenimiz vardı. O dönemden daha fazla keyif alamadığım için pişanım."

"HERKES KOPYALAMAK İSTEDİ"

"O dönem, ne yaptığımızın farkında bile değildik. Eşsiz bir şeydi. Guardiola, futbolu kötü bir hale getirdi. O kadar güzel şeyler yaptık ki, herkes bizi kopyalamak istedi."

"HER ZAMAN SEVGİ HİSSETTİM"

"Her zaman halkın sevgisini hissettim ancak Arjantin halkının büyük bir kısmı yaptığım her şey hakkında beni sorguladı."

"İNSANLAR FİKİRLERİNİ DEĞİŞTİRDİ"

"2021'de Brezilya'ya kaybetseydik, bir final daha kaybederdim. Belki beni yine eleştirirlerdi. Şimdi Arjantin'de kazanmaya ya da kaybetmeye o kadar fazla bakmamalarını sağlamayı başardık. Gazeteciler ve insanlar fikirlerini biraz değiştirdi."