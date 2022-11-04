İSTANBUL 21°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Kasım 2022 Cuma / 10 RebiülAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,5863
  • EURO
    18,5406
  • ALTIN
    1001.12
  • BIST100
    4216.98
Spor

Lionel Messi'den PSG'ye yeşil ışık

Ligue 1 ekibi PSG'nin Dünya Kupası'nın ardından Lionel Messi'ye yeni sözleşme teklif edeceği ve Arjantinli yıldızın Fransız ekibinde yola devam etmeye sıcak baktığı ileri sürüldü.

4 Kasım 2022 Cuma 21:43 - Güncelleme:
Lionel Messi'den PSG'ye yeşil ışık
ABONE OL

Paris Saint Germain'de müthiş performans gösteren Lionel Messi'nin geleceği belirsizliğini koruyor.

İngiliz basınında yer alan habere göre; Lionel Messi'nin Paris Saint Germain'den gelecek olan yeni sözleşme talebine sıcak bakacağı belirtildi.

Ancak Arjantinli yıldızın şu anda tamamen Dünya Kupası'na odaklandığını ve çevresi dahil kimsenin geleceği hakkında konuşmamasını istediği kaydedildi.

Paris ekibinin Messi'yi hem ticari hem de sportif anlamda çok fazla önemsediği ve mutlaka yeni sözleşme imzalatmak istediği aktarıldı. PSG'nin Dünya Kupası sonrası Arjantinli yıldıza 1+1 yıllık yeni sözleşme teklif edeceği ifade edildi.

35 yaşındaki başarılı oyuncu, PSG ile toplamda çıktığı 52 maçta 23 gol ve 29 asist yaptı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.