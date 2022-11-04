Lionel Messi'den PSG'ye yeşil ışık

Paris Saint Germain'de müthiş performans gösteren Lionel Messi'nin geleceği belirsizliğini koruyor.

İngiliz basınında yer alan habere göre; Lionel Messi'nin Paris Saint Germain'den gelecek olan yeni sözleşme talebine sıcak bakacağı belirtildi.

Ancak Arjantinli yıldızın şu anda tamamen Dünya Kupası'na odaklandığını ve çevresi dahil kimsenin geleceği hakkında konuşmamasını istediği kaydedildi.

Paris ekibinin Messi'yi hem ticari hem de sportif anlamda çok fazla önemsediği ve mutlaka yeni sözleşme imzalatmak istediği aktarıldı. PSG'nin Dünya Kupası sonrası Arjantinli yıldıza 1+1 yıllık yeni sözleşme teklif edeceği ifade edildi.

35 yaşındaki başarılı oyuncu, PSG ile toplamda çıktığı 52 maçta 23 gol ve 29 asist yaptı.