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Spor

Lionel Messi'den Şampiyonlar Ligi açıklaması

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain'de forma giyen yıldız futbolcu Lionel Messi, Şampiyonlar Ligi hakkında açıklamalarda bulundu.

15 Aralık 2021 Çarşamba 00:56 - Güncelleme: 15 Aralık 2021 Çarşamba 00:56
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Fransa Ligue 1 ekiplerinden PSG'nin Arjantinli yıldızı Lionel Messi, Şampiyonlar Ligi için konuştu.

Takımdaki herkesin hedefinin Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu olduğunu söyleyen Messi, "PSG'nin hedefi Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak. Takımdaki herkesin hedefi bu. Şampiyonlar Ligi, tüm büyük kulüpler için özel bir turnuva." dedi.

Barcelona'dan Paris'e gelişi hakkında da konuşan yıldız futbolcu, "Paris'e taşınmak ben ve ailem için büyük bir değişiklik oldu. Çünkü çok uzun süre boyunca aynı şehirde yaşadık. Yaşadığımız yeri değiştirmek bizim için kolay olmadı ama şu anda dünyanın en iyi takımlarından birinde oynadığım bu güzel şehirde kendimizi iyi hissediyoruz. Çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

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