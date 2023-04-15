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Spor

Lisandro Martinez'den Manchester United'a kötü haber

Manchester United'ın Avrupa Ligi'nde Sevilla ile karşılaştığı maçta sakatlanan Lisandro Martinez'in sezonu kapattığı açıklandı.

AA15 Nisan 2023 Cumartesi 10:17 - Güncelleme:
Lisandro Martinez'den Manchester United'a kötü haber
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İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'ın Arjantinli futbolcusu Lisandro Martinez, sakatlığı nedeniyle sezonun kalanında forma giyemeyecek.

Manchester United Kulübü, Martinez'in ayağında meydana gelen kemik kırığı nedeniyle sezonu kapattığını duyurdu.

İspanya ekibi Sevilla ile 2-2 berabere kaldıkları UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında sakatlanan 25 yaşındaki savunma oyuncusu, 86. dakikada sahayı terk etmek zorunda kalmıştı.

Aynı mücadelede sakatlanan Fransız stoper Raphael Varane'ın ise birkaç hafta takımdan uzak kalacağı belirtildi.

Bu sezon Manchester United formasıyla şu ana kadar 45 resmi maça çıkan Lisandro Martinez, 3409 dakika süre aldı ve 1 golle skora etki etti.

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