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Lise öğrencisinden Ali Koç'u duygulandıran mektup

Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde spor medyasının temsilcileriyle bir araya gelen sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, Adana'da 18 yaşındaki bir Fen Lisesi öğrencisinin kendisine yazdığı mektuptan çok etkilendiğini belirtti.

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Lise öğrencisi, yazdığı mektupta Ali Koç'a olan sevgisine vurgu yaparak, liseler arası masa tenisi turnuvasında birinci olduğunu ve buradan kazandığı parayı da "Fener ol" kampanyasına göndermek istediğini iletti.

Mektupta Fenerbahçe'ye olan sevgisini anlatan lise öğrencisi, özetle mektubunda şunları kaydetti:

"Başkanımız Ali Koç kadar olmasa da fanatik derecesinde Fenerbahçeliyim. İstanbul'da yaşamadan, maçlarına bir kez olsun gitmeden, maç özetlerinden sevdim seni. Biliyorum ligdeki konumumuz şu an hiç iyi değil ama arkanda seni destekleyen milyonlarca taraftar var ve bu taraftarın senin daha güçlü şekilde ayağa kalkacağından şüphesi yok. Kulübümüzün başlatacağı yardım kampanyasına ben de Adana Okullar Arası Masa Tenisi müsabakalarında takımımı şampiyon yaptığımdan dolayı, okulumun bana verdiği para ödülünü hiçbir baskı altında kalmadan ve hiçbir karşılık beklemeden sana bağışlıyorum. Biliyorum belki bu para küçük gibi görünebilir lakin benim için hatta tüm öğrenci kardeşlerim için çok yüksek bir meblağ. İnşallah ayağa kalkacaksın ve 'Yeniden Fenerbahçe' başlığı altında nice başarılara imza atacaksın."

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