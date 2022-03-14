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Spor

Liste dışı kalan hakemler AİHM yolunda

TFF Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından liste dışı bırakılan 13 hakemden bir kısmı Tahkim Kurulu'na başvuracak. Bu hakemler, iç hukuk yollarını tükettikten sonra ise Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) gitmeyi düşünüyor.

IHA14 Mart 2022 Pazartesi 12:58 - Güncelleme: 14 Mart 2022 Pazartesi 12:58
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig'de görev yapan hakem listesinde önemli bir değişime gitmiş ve aralarında Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, Hüseyin Göçek, Abdulkadir Bitigen'in de bulunduğu birçok tecrübeli hakemi liste dışı bırakmıştı.

HAKEMLER HUKUK YOLUNA GİDİYOR

Bu liste dışı bırakılan 13 hakemden bazıları, TFF Tahkim Kurulu'na giderek itirazda bulunacak. Tahkim'den ret cevabı alınması halinde ise iç hukuk yollarını tüketecek hakemlerin son durağı AİHM olacak. AİHM için hakemlerin en büyük güvencesi ise Serkan Akal örneği. Üst Klasman Yardımcı Hakemi olan Akal, 2014-2015 sezonunda kariyerini noktalamıştı. Başarılı bir dönem geçirmesine rağmen haksız şekilde klasman düşürüldüğünü belirten Serkan Akal, MHK ve Tahkim Kurulu'na başvurmuş ancak bu mecralarda reddedilmesinin ardından olayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşımıştı. AİHM de adil yargılanma hakkını içeren 6. maddesinin ihlali kararıyla TFF'nin, Serkan Akal'a 12 bin 500 Euro tazminat ödemesine karar vermişti.

Ayrıca hakemlerin birçoğu hem Tahkim Kurulu hem de MHK üyelerine suç duyurusunda bulunmayı da düşünüyor.

  • Tahkim Kurulu
  • AİHM
  • Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
  • hakem

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