10 Aralık 2025 Çarşamba
Spor

Listede iki santrfor adayı var! Aslan, golcü transferi için harekete geçti

Galatasaray, ara transfer döneminde kadrosuna santrfor takviyesi yapmak için çalışmalarını hızlandırdı. Victor Osimhen'in Afrika Uluslar Kupası'na gidecek olması ve Mauro Icardi'nin formsuz olmasını hesaba katan yönetim iki golcü adayı belirledi.

10 Aralık 2025 Çarşamba 20:21
Listede iki santrfor adayı var! Aslan, golcü transferi için harekete geçti
Galatasaray, devre arası transfer döneminde kadrosuna bir golcü takviyesi yapmak istiyor.

OSIMHEN, ICARDI

Sarı-kırmızılılar, Victor Osimhen'in Afrika Kupası'na gidecek olması ve Nijeryalı futbolcunun sakatlık riski ile birlikte Mauro Icardi'nin de formsuzluğu nedeniyle forvete yeni bir hamle yapmak istiyor.

LİSTEDEKİ İSİMLER

Galatasaray'ın listesindeki isimler ortaya çıktı. Sabah'tan Mehmet Özcan'ın haberine göre, Galatasaray, yeni golcü için Milan'dan Santiago Gimenez ve Eintracht Frankfurt'tan Elye Wahi ile ilgileniyor.

Milan'da bu sezon 11 maçta süre bulan Santiago Gimenez, 1 kez gol sevinci yaşadı.

MILAN'IN KARARI

Milan, teknik direktör Massimiliano Allegri'nin planları arasında yer almayan Santiago Gimenez için gelecek tekliflerini değerlendirmeyi düşünüyor.

DAHA ÖNCE DE GÜNDEME GELDİ

Frankfurt forması giyen Wahi, geçen sezon da Galatasaray'ın gündemine gelmiş ancak 22 yaşındaki futbolcu, geçen sezon devre arası transfer döneminde Marsilya'dan Almanya'ya transfer olmuştu.

Eintracht Frankfurt forması altında bu sezon 14 maçta süre bulan Elye Wahi, 1 gol attı ve 3 asist yaptı.

