Real Madrid, Şampiyonlar Ligi grup etabında mücadele edecek kadrosunu UEFA'ya bildirdi.

Real Madrid'in UEFA'ya bildirdiği listede B kadrosundaki oyuncularla birlikte 6 kaleci yer alırken hücum hattına 5 isim dahildi.

Uzun süreli sakatlığı bulunan kaleci Thibaout Courtois ve Eder Militao da kadroda yer aldı. Başkent ekibinin kadrosunda Arda Güler de yer aldı.

Real Madrid'in grubundan hangi takımlar var?

Yapılan kura çekiminin ardından Real Madrid, geçtiğimiz yılın Serie A şampiyonu Napoli'yle B Grubu'nda yer aldı.

B Grubu'nda Napoli ve Real Madrid'le birlikte Braga ve Union Berlin bulunuyor.

Real Madrid'in UEFA'ya bildirdiği liste şöyle:

Kaleciler: Thibaut Courtois, Andriy Lunin, Kepa, Francsico Javier Gonzalez Pérez, Diego Pineiro, Lucas Canizares

Savunma: Dani Carvajal, Eder Militao, David Alaba, Nacho, Fran Garcia, Antonio Rüdiger, Ferland Mendy, Vinicius Tobias, Rafel Obrador*, Alvaro Carrillo, Marvel

Orta Saha: Jude Bellingham, Toni Kroos, Luka Modric, Eduardo Camavinga, Fede Valverde, Lucas Vazquez, Aurelien Tchouameni, Dani Ceballos, Brahim Díaz, Arda Güler, Mario Martin, Nicolas Paz

Forvet: Vinicius Junior, Rodrygo, Joselu, Alvaro Rodriguez, Gonzalo