Litvanya'da Anadolu Efes şov! 58-79

Turkish Airlines EuroLeague'in 17. maç döneminde temsilcilerimizden Anadolu Efes, deplasmanda Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas ile karşı karşıya geldi.

Maça iki takım da hücumda sıkıntı yaşayarak başlarken ilk 5 dakikalık bölüm 6-8 temsilcimizin üstünlüğüyle geçildi. Temsilcimiz Anadolu Efes, yakaladığı üstünlüğü çeyreğin sonuna kadar korumayı başardı ve ilk çeyrek 14-16 sona erdi.

İkinci çeyreğin başında Birutis ile üçlük isabeti bulan Zalgiris, 17-16 öne geçse de 12-0 seri yakalayan Anadolu Efes, 6:01 kala 17-28 önde olan taraftı. 22-38'lik skorla farkı 16 sayıya kadar çıkarmayı başaran temsilcimiz, ilk yarıyı da 29-40 üstün kapattı.

ÜSTÜNLÜĞÜ BIRAKMADILAR

Üçüncü çeyreğin ilk 5 dakikalık bölümü 38-48 temsilcimizin üstünlüğüyle geçildi. Beaubois ve Moerman ile etkinliğini sürdüren temsilcimiz, kalan bölümde farkı daha da açmayı başardı. Karşılaşmanın üçüncü periyodu, Anadolu Efes'in 45-63'lük üstünlüğüyle sona erdi.

Son çeyreğin başında yine Beaubois ile etkinlik sağlayan temsilcimiz Anadolu Efes, 5:50 kala skoru 47-72'ye getirmeyi başardı. Kalan bölümde farkı büyük ölçüde koruyan temsilcimiz, karşılaşmayı 58-79 kazanan taraf oldu.

İŞTE ANADOLU EFES'İN RAHAT GALİBİYETİ

ÜST ÜSTTE İKİNCİ GALİBİYET

Anadolu Efes, EuroLeague'deki 5 maçta 4 yenilgilik dönemi sonrası üst üste 2. maçından galibiyetle ayrıldı. Temsilcimiz, toplamda ise 11. galibiyetini aldı.