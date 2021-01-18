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Spor

Livaja için dev kapışma!

Yuunanistan'ın AEK takımında forma giyen Hırvat golcü Marko Livaja'ya, Trabzonspor'un ardından Galatasaray ve Beşiktaş'ın da talip olduğu iddia edildi.

DHA18 Ocak 2021 Pazartesi 16:22 - Güncelleme: 18 Ocak 2021 Pazartesi 16:22
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Yunanistan 1'inci Lig ekiplerinden AEK Atina forması giyen 27 yaşındaki santrfor Marko Livaja’ya Süper Lig’de 3 takım birden talip oldu. Trabzonspor’un bir süredir takip ettiği ve kadrosuna katmak istediği Marko Livaja’yı Beşiktaş ve Galatasaray da istedi. Hırvat forvetin Türkiye temsilcisi Starboys Footballer Representative menajerlik şirketinden alınan bilgiye göre, Livaja için Trabzonspor’un ardından Galatasaray ve Beşiktaş da devreye girdi.

Livaja bu sezon çıktığı 15 lig maçında 2 gol kaydederken, takımın önemli isimlerinden biri oldu.

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