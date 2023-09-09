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Spor

Livakovic devreye girdi! Fenerbahçe'de Mario Pasalic operasyonu

Transfer çalışmalarına son hız devam eden Fenerbahçe'de yeni bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerin süredir peşinde olduğu yıldız futbolcu Mario Pasalic için vatandaşı Dominik Livakovic devreye girdi. İşte detaylar...

Fanatik9 Eylül 2023 Cumartesi 09:38 - Güncelleme:
Livakovic devreye girdi! Fenerbahçe'de Mario Pasalic operasyonu
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İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, takıma katılan yıldız futbolcular ile dikkatleri üzerine çekti. Transferde frene basmayan sarı lacivertlilerde, transfer için takıma yeni katılan Dominik Livakovic devreye girdi.

PASALIC'İ LIVAKOVIC İKNA EDECEK!

Fenerbahçe, 6 numara transferinde dikkatini iki Hırvat oyuncuya, Josip Misic ve Mario Pasalic'e çevirmişti. Dinamo Zagreb, Misic'i satmayacağını kesin bir dille iletince rota Pasalic'e çevrildi. Atalanta'da bu sezon 11'deki yerini kaybeden ve kulübeye mahkum olan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu için çalışmalar devam ediyor. Pasalic, bu transfer döneminin ilk haftalarında Fenerbahçe'den gelen bir teklifi geri çevirmişti. Ancak o dönemde, Atalanta'daki formasını kaybedeceğini bilmiyordu. Ayrıca sarı lacivertliler'in bu kez önemli bir kozu daha var: Dominik Livakovic...

FENERBAHÇE'Yİ ANLATTI

Yıldız kaleci, şu anda Pasalic ile birlikte Hırvatistan Milli Takımı'nın kampında bulunuyor. Livakovic'in, vatandaşını ikna etmek için kolları sıvadığı öğrenildi. 28 yaşındaki file bekçisinin, Fenerbahçe'nin ne kadar büyük bir kulüp olduğu ve iddialı bir projeye başladığını anlatıp, İstanbul'un güzelliklerinden bahsederek Pasalic'i sarı lacivertliler'e katılmaya davet ettiği belirtildi.

CAZİP SÖZLEŞME

Başarılı orta saha oyuncusunun kiralık olarak gelmeye yeşil ışık yakabileceği kaydedildi. Mario Pasalic, Atalanta'da sezonu yedek kulübesinde geçirmektense bu sezon Fenerbahçe'de oynayıp, mutlu olması halinde bonservisiyle birlikte transfer olabilir. Yönetim de Hırvat yıldıza cazip bir sözleşme teklif etmeyi planlıyor.

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