İSTANBUL 14°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Nisan 2026 Cumartesi / 24 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,6304
  • EURO
    52,5769
  • ALTIN
    6812.73
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Livakovic için maaş engeli

Fenerbahçe'nin kalecisi Dominik Livakovic için eski kulübü Dinamo Zagreb harekete geçti. Ancak maaş farkı transferin önündeki en büyük engel olarak öne çıktı.

HABER MERKEZİ11 Nisan 2026 Cumartesi 13:04 - Güncelleme:
ABONE OL

Fenerbahçe'nin Hırvat kaleci Dominik Livakovic'in kariyer planlamasıyla ilgili hareketli günler yaşanıyor.

Hırvat basınından Jutarnji'de yer alan habere göre, Dinamo Zagreb tecrübeli eldivene 5 yıllık yeni bir sözleşme teklif etmeye hazırlanıyor ancak transferin önünde ciddi mali engeller bulunuyor.

MALİ ŞARTLAR ZORLUYOR

Livakovic'in Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar devam eden sözleşmesi kapsamında toplamda 5 milyon Euro net kazanç elde etme hakkı bulunuyor.

Buna karşın Dinamo Zagreb'in oyuncu için ayırabildiği maksimum yıllık maaş bütçesinin 1 milyon Euro civarında olduğu belirtildi.

Hırvat kulübünün, bu transferi bonservis bedeli ödemeden, Fenerbahçe'nin maaş yükünden kurtulma isteğini fırsata çevirerek bitirmeyi planladığı ifade ediliyor.

İTALYA'DAN TALİP VAR

Haberde, Livakovic ile sadece eski kulübünün değil, İtalya Serie A ekiplerinden Genoa ve Torino'nun da ilgilendiği kaydedildi. İtalyan kulüplerinin, Dinamo Zagreb'e oranla çok daha yüksek maaş teklifleri sunabileceği vurgulanıyor.

SEÇİMLER SÜRECİ GECİKTİRİYOR

Dinamo Zagreb cephesinin Fenerbahçe ile henüz resmi temas kurmamasının nedeni olarak kulüpteki yaklaşan başkanlık seçimleri gösterildi. Kulüp yönetimindeki bu belirsizliğin, transfer görüşmelerinin başlamasını engellediği iddia ediliyor.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.