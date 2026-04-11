Livakovic için maaş engeli

Fenerbahçe'nin Hırvat kaleci Dominik Livakovic'in kariyer planlamasıyla ilgili hareketli günler yaşanıyor.

Hırvat basınından Jutarnji'de yer alan habere göre, Dinamo Zagreb tecrübeli eldivene 5 yıllık yeni bir sözleşme teklif etmeye hazırlanıyor ancak transferin önünde ciddi mali engeller bulunuyor.

MALİ ŞARTLAR ZORLUYOR

Livakovic'in Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar devam eden sözleşmesi kapsamında toplamda 5 milyon Euro net kazanç elde etme hakkı bulunuyor.

Buna karşın Dinamo Zagreb'in oyuncu için ayırabildiği maksimum yıllık maaş bütçesinin 1 milyon Euro civarında olduğu belirtildi.

Hırvat kulübünün, bu transferi bonservis bedeli ödemeden, Fenerbahçe'nin maaş yükünden kurtulma isteğini fırsata çevirerek bitirmeyi planladığı ifade ediliyor.

İTALYA'DAN TALİP VAR

Haberde, Livakovic ile sadece eski kulübünün değil, İtalya Serie A ekiplerinden Genoa ve Torino'nun da ilgilendiği kaydedildi. İtalyan kulüplerinin, Dinamo Zagreb'e oranla çok daha yüksek maaş teklifleri sunabileceği vurgulanıyor.

SEÇİMLER SÜRECİ GECİKTİRİYOR

Dinamo Zagreb cephesinin Fenerbahçe ile henüz resmi temas kurmamasının nedeni olarak kulüpteki yaklaşan başkanlık seçimleri gösterildi. Kulüp yönetimindeki bu belirsizliğin, transfer görüşmelerinin başlamasını engellediği iddia ediliyor.