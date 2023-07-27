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Spor

Livakovic olmazsa! Fenerbahçe'de B planı hazır

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de, öncelikli hedef kaleci transferini kısa sürede tamamlamak. Sarı-Lacivertli ekip, bu kapsamda Hırvat Kaleci Dominic Livakovic ile temaslarını sürdürüyor ancak tecrübeli kalecinin transferi olmazsa B planı da belirlendi. İşte detaylar...

Fanatik27 Temmuz 2023 Perşembe 09:43 - Güncelleme:
Livakovic olmazsa! Fenerbahçe'de B planı hazır
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Yıllardır yerli kaleciler ile mücadele eden Fenerbahçe'de bu sezon ise Altay Bayındır ve İrfan Can Eğribayat'a rağmen bir yabancı kaleci arayışı bulunuyor. Geçen sezon Altay'ın zaman zaman yediği hatalı goller nedeniyle kaleye üst düzey bir takviye yapılması planlanıyor. Fenerbahçe'nin kaleci konusundaki en büyük isteği ise Livakovic... Ancak, Hırvat kalecinin kafasını karıştıran bazı noktalar bulunuyor.

TARAFTARLA VEDALAŞTI AMA...

Sarı-Lacivertliler, Dominik Livakovic için hem oyuncuyla hem de Dinamo Zagreb ile her konuda anlaşma sağlamıştı. Başarılı file bekçisi, Hırvatistan Süper Kupası'nın ardından taraftarla bile vedalaştı ama imza bir türlü gelmedi.

GÖRÜŞMELER YENİDEN BAŞLADI

Suudi Arabistan'dan teklif alması sonrası 28 yaşındaki kalecinin kararsız kaldığı öne sürüldü. Fenerbahçe de bunun üzerine bonservisi elinde olan David De Gea'ya yöneldi. İspanyol kalecinin temsilcisiyle görüşmelerin yeniden başladığı öğrenildi. Eğer Livakovic, kısa sürede kararı vermezse, Fenerbahçe masadan kalkacak ve tamamen De Gea'ya yönelecek.

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