Livakovic transferi için yeni gelişme!

Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Dominik Livakovic ile ilgili Hırvatistan'dan yeni bir iddia gündeme geldi.

TAKIMDAN AYRILACAKLAR

Hırvat basınından Sportske Novosti'de yer alan habere göre, Dinamo Zagreb'te takımın önemli isimleri Luka Ivanusec, Josip Sutalo, Bruno Petkovic ve Dominik Livakovic'in AEK maçlarının ardından takımdan ayrılacakları belirtildi.

Zagreb'te söz konusu 4 futbolcunun şimdiden bavullarını topladığı aktarıldı.

İSPANYA'YA UÇAK BİLETİ

Livakovic'in ise İspanya'ya uçak bileti aldığı ancak bunu sakladığı öne sürüldü. Hırvat eldiven için İspanya'dan önce Villarreal, ardından Almeria'nın adının geçtiği hatırlatıldı.

C SEÇENEĞİ FENERBAHÇE

28 yaşındaki futbolcu için ayrıca Al Nassr'ın da adının geçtiği ve C seçeneğinin Fenerbahçe olduğu vurgulandı.

DINAMO İÇİN FARK ETMİYOR!

Dinamo Zagreb için Livakovic'in gittiği takımın anlaşmaya uyulduğu sürece önemli olmadığı vurgulandı.

DOMINIK LIVAKOVIC KİMDİR?

Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Dominik Livakovic kimdir? Livakovic, 9 Ocak 1995 yılında Hırvatistan'da dünyaya geldi. Kaleci pozisyonunda görev yapan Hırvat milli futbolcu futbola NK Zadar takımının altyapısında başladı. 2007-2012 yılları arasında NK Zadar forması giyen Livakovic 2012 yılında NK Zagreb altyapısına transfer oldu. Dominik Livakovic, kulüp kariyerinde çıktığı 392 resmi maçta 390 gol yerken, bu maçlarda 159'unda kalesini gole kapattı.