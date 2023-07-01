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Spor

Livakovic transferinde dikkat çeken detay

Başkan Ali Koç'un özel jeti, dün Hırvatistan'ın Zadar şehrine iniş yaptı. Zadar'ın Fenerbahçe'nin uzun süredir peşinde olduğu Dinamo Zagreb'in Hırvat kalecisi Livakovic'in doğduğu şehir olması, sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırdı.

1 Temmuz 2023 Cumartesi 16:27 - Güncelleme:
Livakovic transferinde dikkat çeken detay
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Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Dinamo Zagrebli Dominik Livakovic için Fiorentina 6 milyon euroluk bir teklif yaptı. Hırvat kulübü bu teklifi geri çevirdi. Sarı lacivertli kulübün oyuncu için temasları sürerken ilginç bir iddia gündeme geldi.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Yeni sezona iddialı bir kadro ile başlamak isteyen Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın gelmesiyle birlikte transfer harekatı başladı.

Altay Bayındır'ın sakatlanması ve İrfan Can'ın da yetersiz bulunması sebebiyle kaleci arayışlarını sürdüren sarı lacivertlerde gündeme Dünya Kupası'na damga vuran Dominik Livakovic gelmişti.

FIORENTİNA'YA RET, F.BAHÇE YARIŞTA

Fabrizio Romano'nun haberine göre; İtalyan ekibi Fiorantina, tecrübeli kaleci için kulübü Dinamo Zagreb'e 6 milyon euroluk bir teklif yaptı. Hırvat ekibi teklifi reddetti. Ayrıca oyuncu için Fenerbahçe ve Villareal'in de yarış halinde olduğu ifade edildi.

SERBEST KALMA BEDELİ 10 MİLYON EURO

Yönetim, 28 yaşındaki oyuncu ile prensipte anlaşmış ancak kulübünün inadını kıramamıştı. Hırvatistan Milli Takım kalesini de koruyan kalecinin sözleşmesinde '10 milyon Euro'ya serbest kalır' maddesi olduğunu belirten kulüp yetkilileri, 'Almak isteyen öder' diyerek tok satıcıyı oynuyor.

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