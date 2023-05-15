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Spor

Livakovic'ten Fenerbahçe'ye müjde! Resmen imzalıyor

Fenerbahçe, şampiyonluk yarışını sürdürürken bir yandan da gelecek sezon kadrosunda görmek istediği oyuncular için yoğun mesai harcıyor. Kaleci konusunda listenin başında yer alan Dominik Livakovic için Fenerbahçe'ye müjdeli bir haber geldi. İşte detaylar...

15 Mayıs 2023 Pazartesi 09:34 - Güncelleme:
Livakovic'ten Fenerbahçe'ye müjde! Resmen imzalıyor
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Livakovic'in menajeriyle İstanbul'da el sıkışan Fenerbahçe'nin transferdeki rakibi Villareal de kulüple anlaşmıştı. Fakat bu anlaşmadan sarı-lacivertli kulübe güzel haber geldi.

Fenerbahçe'nin Livakovic'in menajeriyle İstanbul'da görüşme yapıp prensip anlaşmasına varması, taraftarlar arasında büyük heyecan yarattı.

VILLAREAL DE ANLAŞMIŞTI AMA...

İspanyol basınına göre ise Villarreal, Hırvat file bekçisi konusunda Dinamo Zagreb ile el sıkışmıştı. Ancak bu konuda müjdeli bir haber geldi.

ANLAŞMA BOZULDU

Dinamo'nun Sarı Denizaltılar'dan ekstra taleplerde bulunması üzerine iki kulüp arasındaki anlaşmanın bozulduğu belirtildi. İspanyol basını, Villarreal'in bu transfer için masadan kalktığını ve bu sezon Girona'nın kalesini koruyan Paulo Gazzaniga'ya yöneldiği kaydedildi. İtalyan kalecinin bonservisi Fulham'da bulunsa da sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

EN GÜÇLÜ ADAY FENERBAHÇE

Bu gelişmeyle birlikte Sarı-Lacivertliler, Dominik Livakovic transferinde en güçlü aday konumuna geldi. Fenerbahçe şimdi Dinamo Zagreb ile pazarlıkları sürdürüyor. 28 yaşındaki kalecinin sözleşmesinde 10 milyon Euro'ya serbest kalacağına dair bir madde var. Ancak yönetim bu rakamın altında bir fiyata işi bitirmeyi planlıyor.

YENİ MACERA ARIYOR

2015'ten beri Dinamo Zagreb'in kadrosunda bulunan ve 6. şampiyonluğuna çok yakın olan Livakovic'in artık kariyerini yeni bir takımda sürdürmek istediği kaydedildi. Başarılı file bekçisinin sözleşmesi önümüzdeki sezonun sonunda bitiyor.

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