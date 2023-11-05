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Spor

Liverpool 1 puanı son dakikada kurtardı

İngiltere Premier Lig'in 11. haftasında Liverpool, Luton Town'a konuk oldu. Merseyside ekibi 1-0 geriye düştüğü karşılaşmayı 90+5'te Luiz Diaz'ın attığı golle beraberliğe getirerek 1 puanı hanesine yazdırdı.

5 Kasım 2023 Pazar 22:36 - Güncelleme:
Liverpool 1 puanı son dakikada kurtardı
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İngiltere Premier Lig 11. hafta karşılaşmasında Liverpool deplasmanda Luton Town ile 1-1 berabere kaldı.

Liverpool'a beraberliği getiren golü 90+5. dakikada Luiz Diaz kaydetti, Kolombiyalı futbolcu attığı golü geçen haftalarda kaçırılan anne ve babasına armağan etti. Luton Town'un golünü ise 80. dakikada Tahith Chong kaydetti.

Liverpool bu beraberlikle 24 puana yükselirken, Luton Town'da puanını 6'ya yükseltti.

Liverpool bir sonraki karşılaşmasında sahasında Brentford'u ağırlarken, Luton Town ise deplasmanda Manchester United ile karşılaşacak.

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