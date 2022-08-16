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Spor

Liverpool 10 kişi kaldı, 1 puana razı oldu

Liverpool, İngiltere Premier Lig'in 2. hafta mücadelesinde evinde konuk ettiği Crystal Palace ile 1-1 berabere kaldı.

16 Ağustos 2022 Salı 00:11 - Güncelleme:
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Premier Lig'in 2. haftasında Liverpool, sahasında Crystal Palace'ı konuk etti.

Anfield'da oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle tamamlanırken Liverpool, ikinci haftada da galibiyet elde edemedi.

Maçın 32. dakikasında Zaha'nın golüyle öne geçen konuk ekip Crystal Palace, ilk yarıyı da önde tamamladı. İkinci yarıda Liverpool gol ararken 57. dakikada Darwin Nunez, rakibiyle girdiği ikili mücadele sonunda tepkisini kafa atarak gösterince kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 61. dakikada Luis Diaz eşitliği getirmesine rağmen kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Liverpool 1 puana razı oldu.

Bu sonuçla Liverpool puanını 2'ye çıkarırken Crystal Palace ise sezonun ilk puanını aldı.

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