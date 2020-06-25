Liverpool 100 gol barajını geçmeyi başardı

25 Haziran 2020 Perşembe 00:45 - Güncelleme: 25 Haziran 2020 Perşembe 00:45

Uzun bir aradan sonra Anfield Road çimlerinde resmi maça çıkan Liverpool, Crystal Palace'ı farklı geçti. Trent Alexander-Arnold, Salah, Fabinho ve Mane'nin golleri ile 4-0 kazanan Jürgen Klopp'un ekibi böylece bu sezon resmi maçlarda 100 golü de geçmiş oldu. Liverpool bu sezon resmi maçlarda 102 gole ulaşırken mücadelenin ikinci golünü atan Salah aynı zamanda kırmızıların 100.golünü atmış oldu.

Premier Lig (70)

Şampiyonlar Ligi (15)

Carabao Cup (7)

FA Cup (4)

Kulüpler Dünya Kupası (3)

UEFA Süper Kupası (2)

Community Shield (1)

ŞAMPİYONLUĞA 1 MAÇ KALDI



Liverpool böylece puanını 86 yaparken gelecek hafta oynanacak Manchester City maçını kazanması ya da berabere bitirmesi halinde Premier Lig şampiyonluğunu ilan etmiş olacak. Manchester City bu gece Chelsea deplasmanında kaybederse bu maça kalmadan Liverpool Premier Lig tarihindeki ilk şampiyonluğa ulaşmış olacak.