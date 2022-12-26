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Spor

Liverpool 3 puanı 3 golle aldı

Liverpool, İngiltere Premier Lig'in 17. hafta mücadelesinde deplasmanda Aston Villa'yı 3-1 yenerek puanını 25'e yükseltti.

26 Aralık 2022 Pazartesi 22:56 - Güncelleme:
Liverpool 3 puanı 3 golle aldı
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Premier Lig'de Liverpool, deplasmanda Aston Villa ile karşı karşıya geldi. Villa Park'taki mücadeleyi Liverpool, 3-1'lik skorla kazandı.

Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Muhammed Salah, 37. dakikada Virgin Van Dijk ve 81. dakikada Stefan Bajcetic Maquieira attı. Aston Villa'nın tek golü 59. dakikada Ollie Watkins'ten geldi.

Liverpool'da Salah'ın attığı ilk golün asistini yapan Andrew Robertson, 54 asiste ulaşarak Premier Lig'de en çok asist yapan savunma oyuncusu oldu. Salah ise, Steven Gerrard'dan sonra Liverpool formasıyla Premier Lig'de 50'den fazla gol atan ve 50'den fazla asist yapan ilk oyuncu oldu.

Bu sonucun ardından Liverpool, bu sezon ilk kez 3 maç arka arkaya kazandı ve 25 puana yükseldi. Aston Villa 18 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Liverpool, sahasında Leicester City'yi ağırlayacak. Aston Villa, Tottenham deplasmanına gidecek.

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