Liverpool, 5 maç sonra Tottenham'a patladı

29 Ocak 2021 Cuma 01:08 - Güncelleme: 29 Ocak 2021 Cuma 01:08

İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında Tottenham ile Liverpool karşı karşıya geldi.

Tottenham Hotspur Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Liverpool 3-1 kazanarak uzun süren galibiyet hasretini sona erdirdi.

Dengelli başlayan mücadelede sessizliği bozan isim 45+4. dakikada Firmino olurken ilk yarıyı Liverpool 1-0 önde tamamladı.

İkindi yarıda Winks ve Lamela'yı oyuna alan Tottenham menajeri Mourinho'ya ikinci şok 47. dakikada Alexander-Arnold'dan geldi ve fark ikiye çıktı. 49. dakikada Tottenham'ın Hojbjerg ile cevabı gecikmedi ve skor 2-1 oldu. 65. dakikada Mane, Tottenham savunmasındaki hatayı affetmedi ve skoru 3-1 yapan isim oldu.

Liverpool 2021 yılının ilk gollerini bu maçta kaydederken 5 maçlık aranın ardından galibiyet hasretine son verdi.

Bu sonucun ardından Liverpool 37 puana yükseldi, Tottenham ise 33 puanda kaldı.