23°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,9653
  • 6,6923
  • 245.254
  • 93.946
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Liverpool 86. dakikada hayat buldu

İngiltere Premier Lig'de Liverpool, konuk olduğu Newcastle United'ı 3-2 yenerek şampiyonluk iddiasını sürdürdü.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Premier Lig'in 37. haftasında şampiyonluk hedefleyen Liverpool, ligde orta sıralarda yer alan Newcastle United'ın konuğu oldu.

Karşılıklı goller başlayan mücadelede, Liverpool 13. dakikada Virgil van Dijk'in golüyle 1-0 öne geçerken, Newcastle United ise 20. dakikada Christian Atsu'nun ağları sarsmasıyla skoru 1-1'e getirdi. Ataklarını sıklaştıran Liverpool, Mısırlı yıldız oyuncusu Muhammed Salah'ın 28. dakikada fileleri havalandırmasıyla ilk yarıyı 2-1 önde kapadı.

İkinci yarıya hızlı başlayan ev sahibi Newcastle United, 54. dakikada Jose Salomon Rondon'ın golüyle skoru 2-2'ye getirerek oyunda yeniden beraberliği sağladı. Üst üste ataklar geliştirten Liverpool, 86. dakikada Divock Origi'nin ağları sarsmasıyla mücadeleden 3-2 galip ayrıldı.

Üst üste 8. galibiyetini alarak 94 puana çıkan Liverpool, maç fazlasıyla Manchester City'nin iki puan önünde liderliğe yükseldi. Newcastle United ise 42 puanla 14. sıraya geriledi.

Cardiff City küme düştü

Öte yandan, konuk ettiği Crystal Palace'a 3-2 mağlup olan Cardiff City'nin küme düşmesi kesinleşti. 31 puanda kalan Cardiff City, Huddersfield Town ve Fulham'ın ardından gelecek sezon İngiltere Championship'de mücadele edecek 3. takım oldu.

Yeni mühimmatlar ´´bir taşla iki kuş vuracak´´

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Fahrettin Altun'dan şehitler için taziye mesajı

Fahrettin Altun'dan şehitler için taziye mesajı

Mecidi'den Başkan Erdoğan'a teşekkür

Mecidi'den Başkan Erdoğan'a teşekkür

Lise öğrencileri geliştirdi

Lise öğrencileri geliştirdi

Halk Ekmek pidesinin fiyatı belli oldu

Halk Ekmek pidesinin fiyatı belli oldu

Başkan Erdoğan'dan 3 dilde 'İsrail' mesajı

Başkan Erdoğan'dan 3 dilde 'İsrail' mesajı

'Hainlerin kökü kazınmalıdır'

'Hainlerin kökü kazınmalıdır'

Katil İsrail'in saldırılarında Filistinli bir bebek şehit oldu

Katil İsrail'in saldırılarında Filistinli bir bebek şehit oldu

Venezuela'da askeri helikopter düştü

Venezuela'da askeri helikopter düştü
 

POPÜLER HABERLER

Yeni mühimmatlar ´´bir taşla iki kuş vuracak´´

Yeni mühimmatlar ´´bir taşla iki kuş vuracak´´

Dünyanın en yararlı besini açıklandı! İşte mucizevi faydaları...

Dünyanın en yararlı besini açıklandı! İşte mucizevi faydaları...

Nesli tükenmekte olan ceylanlara bahçesinde bakıyor

Nesli tükenmekte olan ceylanlara bahçesinde bakıyor

Oruç tutacaklar dikkat! Metabolizmanız hazır mı?

Oruç tutacaklar dikkat! Metabolizmanız hazır mı?

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA