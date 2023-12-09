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Spor

Liverpool 90+1'de Elliott ile 3 puanı kaptı

Premier Lig'in 16. haftasında deplasmanda Crystial Palace ile mücadele eden Liverpool rakibini Harvey Elliott'in 90+1'de bulduğu golle 2-1 mağlup etmeyi başardı.

9 Aralık 2023 Cumartesi 17:44 - Güncelleme:
Liverpool 90+1'de Elliott ile 3 puanı kaptı
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İngiltere Premier Lig 16. hafta maçında Liverpool, deplasmanda Crystal Palace ile karşılaştı.

Selhurst Park'ta oynanan maçı Liverpool 2-1 kazandı. Ev sahibi ekip, 57. dakikada penaltıdan Jean Mateta ile 1-0 öne geçti. Muhammed Salah bu gole 76. dakikada cevap verdi. Son dakikalarda baskısını artıran konuk ekip, 90+1. dakikada Harvey Elliott ile 2-1 öne geçti. Maçta başka gol çıkmadı ve Liverpool sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Crystal Palace'ta Jordan Ayew 75. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Ayew ilk sarı kartını da 60. dakikada gördü.

Liverpool'un ilk golünü kaydeden Salah, Premier Lig'deki 150. golünü kaydetti. Ayrıca, Liverpool formasıyla da 200 gole ulaştı.

Alınan bu sonuçla Liverpool, 37 puana çıktı ve 36 puandaki Arsenal'ın maç fazlasıyla önüne geçerek liderlik koltuğuna oturdu. Palace ise 17 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Liverpool, MANU'yu konuk edecek. Palace ise City deplasmanına gidecek.

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