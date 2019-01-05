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Liverpool, Abdülkadir Ömür için Trabzonspor'a 30 milyon Euro önerecek

İngiliz basını Liverpool'un 30 milyon euro karşılığında Abdülkadir Ömür'ü transfer etmeyi planladığını iddia etti.

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Altyapıdan çıkardığı Abülkadir Ömür'ü parlatan Trabzonspor, emeklerinin karşılığını ara transfer döneminde almaya hazırlanıyor. İddiaya göre genç yıldızı transfer gündemine alan İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool, bordo mavili kulübün kapısını dev bir teklif ile çalacak.

İngiliz basınından Daily Mirror, Liverpool'un 30 milyon Euro karşılığında Abdülkadir Ömür transferini bitirmeyi planladığını açıkladı. Türkiye'nin en iyi genç oyuncularından biri olarak lanse edilen Abdülkadir Ömür için Manchester City'den de devrede olduğu ifade edildi.

Adam Lallana'nın yerini alacak bir isim arayışında olan Liverpool'un bu doğrultuda Abdülkadir Ömür'ü kulübe kazandırmak istediği iddia edildi. Liverpool teknik direktörü Jurgen Klopp'un, son Premier Lig şampiyonu Manchester City'e bu transferde çalım atmayı hedeflediği vurgulandı.

Öte yandan Trabzonspor'un Abdülkadir Ömür'ü sezon sonuna kadar kadroda tutmak istediği belirtilirken, bu transferi Lallana'nın takımdaki geleceğinin belirleyeceği öne sürüldü.

(Futbol Arena)

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