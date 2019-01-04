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Liverpool Abdülkadir Ömür'e kafayı taktı

Trabzonspor’un 21 yaşındaki yıldızı için görüşmeler başladı. Teklif 27 milyon pound. Jurgen Klopp, onu gelecekte Lallana’nın yerine düşünüyor.

  • Akşam
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ŞAMPİYONLUK yarışında emin adımlarla ilerleyen Trabzonspor’un genç yeteneği Abdülkadir Ömür’e, İngiliz devi talip oldu. Roma’nın da transfer listesinde bulunan Abdülkadir için İngiliz basını, Liverpool’un görüşmelere başladığını ve 27 milyon poundluk (190 milyon TL) bir teklif sunduğunu bildirdi. İngiliz basını, ‘Trabzonspor’un dahi oyuncusu Liverpool için bir fark yaratabilir’ yorumunda bulundu.

İKİ KANATTA VE 10 NUMARA

Abdülkadir Ömür’ün iki ayağını da kullanabildiği, hem 10 numara pozisyonunda hem de kanatlarda oynayabildiği belirtilen haber yorumda, “Biraz güçlendiği zaman harikalar yaratabilir. 21 yaşındaki bu genç ileride 30 yaşındaki Adam Lallana ve 28 yaşındaki Henderson için iyi bir alternatif olur” değerlendirmesi yapıldı.

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