Liverpool, Bradley Barcola'yı gündemine aldı

Liverpool, transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Sky Sports'un haberine göre; Gündemdeki isimlerden biri de Paris Saint-Germain forması giyen 21 yaşındaki Bradley Barcola.

ÖNCELİK ISAK TRANSFERİNDE

Liverpool'un asıl hedefi, Newcastle United'ın İsveçli golcüsü Alexander Isak. Ancak bu transferin gerçekleşmemesi halinde kulüp, bütçesini Barcola gibi üst düzey bir kanat oyuncusuna ayırmayı planlıyor.

PSG, Barcola'nın satılık olmadığı görüşünü koruyor. Fransız ekibi, çıkan transfer söylentilerini ise Liverpool'un Isak hamlesi sırasında dikkatleri dağıtma çabası olarak yorumluyor.