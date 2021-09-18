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Spor

Liverpool, Crystal Palace'ı 3-0 mağlup etti

İngiltere Premier Lig'in 5. haftasında Liverpool, evinde Crystal Palace'ı 3-0 yendi.

AA18 Eylül 2021 Cumartesi 19:18 - Güncelleme: 18 Eylül 2021 Cumartesi 19:18
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Anfield Stadı'nda oynanan maçta Liverpool, 43. dakikada Sadio Mane, 78. dakikada Muhammed Salah ve 89. dakikada Naby Keita'nın attığı gollerle galip geldi.

Liverpool formasıyla 100. kez fileleri havalandıran Senegalli Mane, Premier Lig'de aynı takıma üst üste 9 maçta gol atan ilk futbolcu oldu.

Bu galibiyetle 13 puana çıkan Liverpool, maç fazlasıyla liderliğe yerleşti. Crystal Palace ise 5 puanda kaldı.

Southampton'ı ağırlayan şampiyonluk adaylarından Manchester City, sahadan 0-0 beraberlikle ayrıldı ve 10 puana ulaştı.

Günün diğer karşılaşmalarında Arsenal, Burnley'yi 1-0, Watford da Norwich City'yi 3-1 mağlup etti.

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