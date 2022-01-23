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Spor

Liverpool, Crystal Palace'ı rahat yendi

İngiltere Premier Lig'in 23. hafta mücadelesinde deplasmanda Crystal Palace'ı 3-1 mağlup ederek puanını 48'e yükseltti.

AA23 Ocak 2022 Pazar 19:27 - Güncelleme: 23 Ocak 2022 Pazar 19:27
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İngiltere Premier Lig'in 23. haftasında Liverpool, Crystal Palace'ı 3-1 mağlup etti.

Bir maç eksiği bulunan takımlar arasındaki mücadelede, puan tablosunun 2. basamağındaki Liverpool, ligin orta sıralarındaki Crystal Palace'a konuk oldu.

Liverpool, Van Dijk'ın 8, Oxlade-Chamberlain'in 32 ve Fabinho'nun 89. dakikadaki (penaltıdan) golleriyle karşılaşmayı kazandı. Ev sahibi ekibin golünü ise 55. dakikada Edouard kaydetti.

Puanını 48'e çıkaran Liverpool, lider Manchester City ile arasındaki farkı 9 puana indirdi.

Aynı saatte başlayan diğer maçlarda Arsenal ile Burnley 0-0, Leicester City ile Brighton da 1-1 berabere kaldı.

Leicester City forması giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü 90 dakika oynadı.

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