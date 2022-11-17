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Spor

Liverpool, Curtis Jones ile yeni sözleşme imzaladı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Curtis Jones ile yeni sözleşme imzalandığı açıklandı.

17 Kasım 2022 Perşembe 20:22 - Güncelleme:
Liverpool, Curtis Jones ile yeni sözleşme imzaladı
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Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da, Dünya Kupası arasında bir iç imza gelişmesi yaşandı.

Kulüp, 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Curtis Jones ile uzun vadeli yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.

İngiliz oyuncu, imzanın ardından yaptığı açıklamada, "İlk olarak teknik direktör ve ekibine, her zaman olduğu gibi bana güvendikleri ve bana şans verdikleri için teşekkür etmek istiyorum. Benim için sözleşme yenileme kararı kolay verilmiş bir karardı. Liverpool, benim çocuklum takımım. Bu kulübü, hayatım boyunca destekledim. Gelecekte neler olacağını görmek için sabırsızlanıyorum." dedi.

Öte yandan Fabrizio Romano ise Jones'in sözleşmesinin 2027 yılına kadar olduğunu öne sürdü.

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