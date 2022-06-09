Liverpool, Darwin Nunez transferiyle rekor kıracak

Liverpool, Benfica'nın yıldız golcüsü Darwin Nunez transferinde son aşamaya geldi. Hem golcü, hem de kulübüyle anlaşma sağlayan Liverpool, kısa süre içerisinde imzaları attıracak ve kulüp transfer rekorunu kıracak.

The Athletic'te yer alan habere göre; Liverpool, Darwin Nunez için Benfica'ya 80 milyon euro bonservis ve 20 milyon euro bonus ödeyecek. Liverpool, böylece Virgil Van Dijk için ödediği 84.65 milyon euro'luk bedeli geçerek kulüp transfer rekorunu kıracak.

JÜRGEN KLOPP HAYRANI

Liverpool Menajeri Jürgen Klopp, Uruguaylı forvetin uzun süredir büyük hayranı olduğunu dile getiriyordu.

Klopp, nisan ayında Anfield'da Benfica ile oynanan maçtan önce, "Darwin Nunez son derece iyi bir golcü, gerçekten çok iyi. Daha önce de biliyordum ama Konate ile girdiği ikili mücadelelerde fizik olarak güçlü kalması, hızlı olması, pozisyonlardaki sakinliği beni etkiledi. Eğer başına büyük bir sakatlık gelmezse olağanüstü bir kariyeri olacak." demişti.

ESKİ KULÜBÜ DE KAZANACAK

Benfica'nın 2020'de Almeria'dan 25 milyon euro ve bir sonraki satıştan yüzde 20 pay ile satın aldığı 22 yaşındaki Darwin Nunez, bu sezon oynadığı 41 maçta 34 gol attı.