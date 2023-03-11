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Spor

Liverpool deplasmanda kayıp

Liverpool, İngiltere Premier Lig'in 27. hafta mücadelesinde deplasmanda konuğu olduğu Bournemouth'a 1-0 mağlup oldu.

11 Mart 2023 Cumartesi 18:04 - Güncelleme:
Liverpool deplasmanda kayıp
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Premier Lig 27. hafta maçında Liverpool, deplasmanda Bournemouth ile karşılaştı.

Vitality Stadium'da oynanan maçı Bournemouth 1-0 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 28. dakikada Philip Billing kaydetti.

SALAH İLK KEZ PENALTI KAÇIRDI

Liverpool Nisan 2022'den sonra ligde ilk kez bir penaltı kazandı. Topun başına geçen Salah ilk kez kullandığı bir penaltı atışından yararlanamadı.

PREMIER LİG'DE 200. MAÇ!

Mısırlı yıldız ayrıca, Premeir Lig'deki 200. maçına çıktı. Bu maçların 194'ü Liverpool formasıyla, 6'sı ise Chelsea formasıyla...

Liverpool ligde 5 maç sonra mağlup oldu. Bournemouth 2 maç sonra galip geldi.

Alınan bu sonucun ardından Bournemouth puanını 24'e çıkardı. Liverpool ise 42 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Liverpool, Fulham'ı ağırlayacak. Bournemouth ise Aston Villa deplasmanına gidecek.

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