İSTANBUL 19°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Kasım 2023 Cuma / 27 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,4755
  • EURO
    30,4612
  • ALTIN
    1791.32
  • BIST100
    7841.46
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Liverpool deplasmanda mağlup!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda Fransız ekibi Toulouse ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi Toulouse, İngiliz temsilcisini 3-2'lik skorla geçti.

9 Kasım 2023 Perşembe 23:04 - Güncelleme:
Liverpool deplasmanda mağlup!
ABONE OL

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda Fransız ekibi Toulouse ile Liverpool karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 3-2'lik skorla ev sahibi Toulouse oldu.

Toulouse'un gollerini 36. dakikada Aron Donnum, 58. dakikada Thijs Dallinga ve 76. dakikada Frank Magri kaydetti.

Liverpool'un golleri 76. dakikada Cristian Yepes (K.K.) ve 89. dakikada Diogo Jota'dan geldi.

Maçın 90+7. dakikasında Liverpool, Jarell Quansah ile durumu 3-3 yaptı. Ancak VAR incelemesi sonrasında golden önce elle oynama tespit edildi ve bu gol geçersiz sayıldı.

Bu galibiyetin ardından Toulouse puanını 7'ye yükseltti. Liverpool 9 puanda kaldı.

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda bi,r sonraki hafta Liverpool, LASK Linz'i ağırlayacak. Toulouse, Union Saint-Gilloise'e konuk olacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.