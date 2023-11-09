Liverpool deplasmanda mağlup!

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda Fransız ekibi Toulouse ile Liverpool karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 3-2'lik skorla ev sahibi Toulouse oldu.

Toulouse'un gollerini 36. dakikada Aron Donnum, 58. dakikada Thijs Dallinga ve 76. dakikada Frank Magri kaydetti.

Liverpool'un golleri 76. dakikada Cristian Yepes (K.K.) ve 89. dakikada Diogo Jota'dan geldi.

Maçın 90+7. dakikasında Liverpool, Jarell Quansah ile durumu 3-3 yaptı. Ancak VAR incelemesi sonrasında golden önce elle oynama tespit edildi ve bu gol geçersiz sayıldı.

Bu galibiyetin ardından Toulouse puanını 7'ye yükseltti. Liverpool 9 puanda kaldı.

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda bi,r sonraki hafta Liverpool, LASK Linz'i ağırlayacak. Toulouse, Union Saint-Gilloise'e konuk olacak.