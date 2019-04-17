Liverpool deplasmanda Porto'yu 4-1'le geçip yarı final biletini kaptı

İlk maçı sahasında 2-0 kazanan Liverpool, Portekiz’de oynanan rövanş maçını da 4-1 kazanıp yarı finale yükseldi.

Porto mücadelenin büyük kısmında rakibine üstünlük kursa da 26’da Sadio Mane, 65’te Salah, 77’de Firmino ve 84’te Van Dijk’ın attığı gollerle Liverpool karşılaşmayı 4-1 kazanmasını bildi. Porto’nun tek golü ise 68’de Militao’dan geldi.