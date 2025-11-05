Liverpool dev maçta Real Madrid'i tek golle geçti

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Liverpool, sahasında Real Madrid ile karşı karşıya geldi. Anfield'da oynanan maçı Liverpool, 1-0'lık skorla kazandı.

Liverpool, özellikle ilk yarıda Dominik Dominik Szoboszlai ve Mac Allister gibi isimlerle rakip kaleyi yokladı. Real Madrid kalecisi Thibaut Courtois, Liverpool ataklarında geçit vermedi ve ilk yarı 0-0 sona erdi.

Liverpool, ikinci yarıda da Real Madrid karşısında oyun üstünlüğünü sürdürdü. Real Madrid kalesine etkili akınlarla giden İngiliz temsilcisi, aradığı golü 61. dakikada Mac Allister ile buldu.

ARNOLD'A TEPKİ

Liverpool taraftarlar, Real Madrid maçında eski futbolcuları Trent Alexander-Arnold'a büyük tepki gösterdi. İngiliz taraftarlar, sahaya çıktığı anda Arnold'u yuhalamaya başladı. Arnold, 81. dakikada Arda Güler yerine oyuna dahil oldu. Tribündeki bazı taraftarlar, bu dakikada Arnold'a Liverpool armasını gösterdi.

Öte yandan Liverpool taraftarları, Real Madrid maçının başında milli futbolcu Arda Güler'e de tepki gösterdi. Maça ilk 11'de başlayan milli futbolcu, 81'de yerini Arnold'a bıraktı.

Bu sonucun ardından Liverpool, 9 puana yükseldi. Real Madrid de 9 puanda kaldı.

Liverpool, Şampiyonlar Ligi'ndeki bir sonraki maç haftasında sahasında PSV Eindhove'ı konuk edecek. Real Madrid, bu kez Olympiakos deplasmanına gidecek.