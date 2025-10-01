İSTANBUL 22°C / 14°C
  Liverpool efsanesinden Galatasaray mağlubiyeti sonrası sert eleştiri
Spor

Liverpool efsanesinden Galatasaray mağlubiyeti sonrası sert eleştiri

Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Galatasaray'a 1-0 mağlup olan Liverpool'un efsane ismi Jamie Carragher maçın ardından İngiliz ekibini eleştirdi.

1 Ekim 2025 Çarşamba 11:33
Liverpool efsanesinden Galatasaray mağlubiyeti sonrası sert eleştiri
Liverpool efsanesi Jamie Carragher, Galatasaray'a 1-0 yenildikleri tarihi Şampiyonlar Ligi maçını değerlendirdi.

"KAZANDIĞI PARANIN HAKKINI VERECEK"

"Arne Slot, sorunları çözerek kazandığı paranın hakkını verecek. Geçen sezon Premier League'i kazanarak bunu başardı ama çözmesi gereken birkaç sorun var."

"WIRTZ'I YEDEK BIRAKIN"

"Florian Wirtz, ödenen yüksek transfer bedeline karşın hiçbir şekilde formda değil. Acilen Wirtz yedek bırakılmalı."

"HER ŞEY ÇOK KARIŞIK"

"Liverpool geçen sezonki haline dönmeli ve biraz güven ve istikrar kazanmaya çalışmalı. Şu anda her şey çok karışık görünüyor."

"BASKET OYNUYORLAR, FUTBOL DEĞİL"

"Ben üst düzey bir takım izlemiyorum. Liverpool futbol oynamıyor, basketbol oynuyor. Sezonun ilk maçında Bournemouth'a karşı oynarken de Slot'a bunu söylemiştim."

"YENİLGİYİ BEKLİYORDUM, SÜRPRİZ DEĞİL"

"Galatasaray'a yenilmeyi bekliyordum. Hiç şaşırmadım. Adım adım bu yenilgi geliyordu. Slot artık görünen sorunları çözmeli."

Popüler Haberler
