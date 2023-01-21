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Spor

Liverpool evinde Chelsea ile yenişemedi

Liverpool, İngiltere Premier Lig'in 21. hafta mücadelesinde sahasında konuk ettiği Chelsea ile 0-0 berabere kaldı.

21 Ocak 2023 Cumartesi 18:07 - Güncelleme:
Liverpool evinde Chelsea ile yenişemedi
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Premier Lig'de Jürgen Klopp'un ekibi Liverpool ile Graham Potter'ın yönetimindeki Chelsea karşı karşıya geldi.

Anfield Road'da oynanan mücadele 0-0 beraberlik ile sona ererken iki takım da sahadan 1'er puanla ayrılmış oldu.

MUDRYK İLK KEZ SAHADA

Chelsea'nin 100 milyon euroya Shakhtar Donetsk'ten transfer ettiği Ukraynalı oyuncu Mykhalio Mudryk, Chelsea formasıyla ilk resmi maçına Liverpool karşısında çıktı. Karşılaşmanın 55. dakikasında Lewis Hall'un yerine oyuna giren Mudryk oyuna girdikten sonra gösterdiği etkili performansla beğeni topladı.

Bu sonuçla birlikte ligdeki galibiyet hsareti 3 maça çıkan Liverpool 29 puana yükselirken, tıpkı rakibi Liverpool gibi istikrarsız bir sezon geçiren Chelsea de 29 puana ulaştı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Liverpool deplasmanda Wolverhampton'a konuk olurken Chelsea evinde Fulham'ı ağırlayacak.

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