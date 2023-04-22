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Spor

Liverpool evinde Nottingham Forest'ı yendi

Liverpool, İngiltere Premier Lig'in 32. hafta mücadelesinde sahasında konuk ettiği Nottingham Forest'ı 3-2 mağlup etti.

AA22 Nisan 2023 Cumartesi 19:43 - Güncelleme:
Liverpool evinde Nottingham Forest'ı yendi
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İngiltere Premier Lig'de Liverpool, sahasında Nottingham Forest'ı 3-2 yendi.

Premier Lig'in 32. haftasında Liverpool, Anfield Stadı'nda Nottingham Forest'ı konuk etti.

Liverpool, 47 ve 55. dakikalarda Diogo Jota, 70. dakikada Muhammed Salah'ın attığı gollerle 3-2'lik galibiyete ulaştı. Konuk takımın gollerini 51. dakikada Neco Williams ve 67. dakikada Morgan Gibbs-White kaydetti.

Bu sonuçla 50 puana yükselen Liverpool, 7. basamakta yer aldı. Galibiyet hasreti 11 maça çıkan Nottingham Forest ise 27 puanda kalarak 19. sıraya geriledi.

Günün diğer maçlarında Fulham, Leeds United karşısında, Leicester City de Wolverhampton önünde 2-1 galip geldi. Brentford ile Aston Villa 1-1, Crystal Palace ile Everton ise 0-0 berabere kaldı.

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