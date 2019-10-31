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Liverpool, ezeli rakibi Arsenal'i kupa dışına itti

İngiltere Lig Kupası son 16 turunda Liverpool ile Arsenal karşı karşıya geldi.

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Mücadelenin 6. dakikasında Mustafi'nin kendi kalesine attığı golle öne geçen Liverpool, 19. dakikada Torreira'nın golüne engel olamadı ve skora denge geldi.

Arsenal, Martinelli ile 26 ve 36. dakikada bulduğu iki golle skoru 3-1'e getirdi. İlk yarıda son sözü James Milner penaltıdan söyledi ve devreye Arsenal'in 3-2'lik üstünlüğüyle girildi.

Arsenal, 54. dakikada Ashley Maitland-Niles'ın kaydettiği farkı bir kez daha 2'ye çıkardı. Liverpool, 58. dakikada Chamberlain ve 62. dakikada Origi'nin attığı gollerle skoru eşitledi.

Dakikalar 70'i gösterdiğinde sahneye Joseph Wilock çıktı ve durumu 5-4 yaptı. Liverpool 90+4. dakikada Origi'nin attığı golle skoru 5-5'e getirdi ve penaltı atışlarına geçildi.

Liverpool penaltı atışlarına Arsenal'e 5-4 üstünlük sağladı ve İngiltere Lig Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.

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