Liverpool, Fabinho'yu kaybetti
Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda oynanan Liverpool-Napoli karşılaşmasında sakatlanan Fabinho ile ilgili kulübü Liverpool'dan açıklama geldi.
Kulüp yetkilileri 26 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun Ocak ayından önce sahalara dönemeyeceğini duyurdu.
Fabinho, bu sezon Liverpool için toplamda 19 maça çıktı ve 1 gol-2 asistlik performans ortaya koydu.
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