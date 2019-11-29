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Liverpool, Fabinho'yu kaybetti

Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda oynanan Liverpool-Napoli karşılaşmasında sakatlanan Fabinho ile ilgili kulübü Liverpool'dan açıklama geldi.

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Kulüp yetkilileri 26 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun Ocak ayından önce sahalara dönemeyeceğini duyurdu.

Fabinho, bu sezon Liverpool için toplamda 19 maça çıktı ve 1 gol-2 asistlik performans ortaya koydu.

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