Liverpool, Florian Wirtz'i bitirmek istiyor

Premier Lig şampiyonu Liverpool, gelecek sezon için transfer atağını sürdürüyor. Frimpong'u Bayer Leverkusen'den 35 milyon avroya kadrosuna katan Kırmızılar, aynı kulüpten bir başka yıldız isim Florian Wirtz'i de renklerine bağlamaya hazırlanıyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Liverpool, Real Madrid'in de peşinde olduğu Wirtz'i ikna etmeyi başardı. Görüşmelerin ileri aşamada olduğu ve anlaşmanın kısa süre içinde tamamlanabileceği bildirildi.

Bayer Leverkusen'in genç yıldız için 100 milyon avro talep ettiği belirtiliyor. Bu rakama ulaşılması durumunda Wirtz, Liverpool tarihinin en pahalı transferi olacak.